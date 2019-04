Powercollege: Was politicus Onno Zwier van Haren schuldig aan incest of niet?

Een van de grootste niet opgeloste zaken in Fryslân

Een keer per maand komt Looper langs in Fryslân Hjoed om historische vragen uit de Friese geschiedenis nog geen antwoord op is, te behandelen. Deze keer: Onno Zwier van Haren.

Onno Zwier van Haren was in de 18e eeuw een belangrijke speler in de Nederlandse politiek. Looper: "In de Staten Generaal wordt hij één van de machtigste mannen van Fryslân in Den Haag." In die tijd had Fryslân veel macht in Den Haag. "De Friezen, ook wel 'het Friese kabaal' genoemd, hebben een grote invloed in Den haag. Dan zie je dat zo toch proberen de heel machtige Friezen eruit te werken. Dat vermengt zich dan met de familiegeschiedenis", zegt Looper.

Van Haren werd beschuldigd van incest met twee van zijn dochters. Eerst bekende hij, maar na een jaar bedenkt hij zich en komt terug naar Den Haag. "Dan zijn de rapen gaar. Want hij mag daar niet meer komen. Dat was de afspraak in een geheim verdrag. En dan explodeert dat", vertelt Looper. Er ontstaat een juridisch gevecht.