Muziek als medicijn in het MCL: muzikanten spelen bij het bed

Bedside Buskers

Het project heeft de naam Bedside Buskers, dat is het Engelstalige woord voor straatmuzikant, en is gebaseerd op een concept vanuit de Verenigde Staten. Met muziek aan bed wordt geprobeerd de sfeer op te fleuren. Carla Bellers van het MCL: "Het is heel erg positief voor de patiënten. Het sterkt de veerkracht. Dat hebben ze nodig, zeker in deze kwetsbare periode."

"Emotie is leven"

Roel en Afke zijn de muzikanten die bij de kamers langsgaan. De muziek die ze spelen zorgt voor veel emoties. Bijvoorbeeld bij Annie van Borkulo. "Emotie is ook leven. Niemand ligt voor zijn lol in het ziekenhuis." Van Borkulo vindt het een geweldig initiatief. "Het doet je zo goed wanneer je hier ligt. Het is ook even wat anders. Nu komt er iemand speciaal naar je toe met muziek waar je van houdt. Dat is echt fijn, veel beter dan al die onderzoeken."

Marjan Seefat is hoofd van het Oncologisch Centrum van het MCL: "Het is prachtig dat we dit doen. Blije emoties en ook andere, van mensen die bijna afscheid moeten nemen. Zo kunnen we dichtbij de mensen zijn. Dat is erg belangrijk, vooral als ze zo aan het vechten zijn voor hun leven. Dat vergeten we weleens."