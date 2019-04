Dokterswacht houdt speciaal noodnummer ook open in paasweekend

De Dokterswacht Friesland is sinds donderdagmiddag vijf uur weer telefonisch bereikbaar op het reguliere nummer 0900-1127112. De storing ligt bij Ziggo en de dokterswacht is er niet helemaal zeker van dat de telefoonstoring definitief voorbij is. Met het drukke paasweekend voor de deur blijft het speciale calamiteitennummer 088-1181794 ook open.