Goalie Martijn Oosterwijk (28) keert terug naar UNIS Flyers

Oosterwijk speelde tussen 2011 en 2015 ook al voor de Flyers. Daarna ging hij naar Tilburg Trappers in de Duitse Oberliga. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Visby/Roma in Zweden. Hij kijkt nu uit naar zijn comeback naar de Flyers: "Ik heb het altijd ontzettend goed naar mijn zin gehad bij Flyers. Nu deed de kans zich voor om terug te keren en die wil ik graag pakken."

Nadat hij in 2015 bij de Flyers vertrok, is hij de club blijven volgen. "Ik heb een aantal goede vrienden bij UNIS Flyers waar ik regelmatig contact mee heb", vertelt hij. "Ook met coach Mike Nason heb goed contact onderhouden. Het gevoel bij de club is altijd positief gebleven."