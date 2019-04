Wooncomplex Nij Ylostins verouderd, maar de ouderen van IJlst willen niet weg

De ruim dertig bewoners, van wie de meesten boven de tachtig zijn, hebben het over het algemeen erg naar hun zin in Nij Ylostins. De omgeving en het uitzicht zijn prachtig en de mensen zoeken elkaar in de gemeenschappelijke ruimte iedere dag op. Vooral de tachtigers en negentigers gingen ervan uit dat dit hun laatste thuis zou zijn. Maar dat zit er niet in.

Verrotte leidingen

Volgens Harro Eppinga, directeur van Elkien, kan de woningcorporatie niet anders. De technische staat van het gebouw is slecht en de brandveiligheid kan niet gegarandeerd worden met het oog op de moderne eisen. Ook aan de leidingen onder de vloer moet veel gedaan worden. Daar is het helemaal verrot, zegt een van de bewoners.

Johan Krol, bestuurder van zorgverlener Patyna, bevestigt dat het gebouw niet meer van deze tijd is. Voor de zorgverleners is het daardoor lastig om hun werk te doen.