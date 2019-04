Heeft LF2018 Leeuwarden en de Leeuwarders veranderd?

Reuze-impact

Een van de hoogtepunten van Culturele Hoofdstad was, zonder twijfel, de komst van de Reuzen van Royal de Luxe. De stad stond drie dagen op de kop en ook in Heechterp Schieringen hebben de drie reuzen een diepe indruk gemaakt. Iedereen in de week heeft het nog steeds over het zomerevenement van vorig jaar. Zo ook Hilbrand van den Bosch. Hij zou eerst helemaal niet naar het centrum om de grote houten poppen te zien, maar ging toch en is nu nog onder de indruk van de sfeer die er toen in de stad was. "De manier van hoe mensen met elkaar omgingen", legt hij uit.

Liza van Houten vond het geweldig dat de reuzen ook bij haar door de wijk kwamen. Want gewoonlijk is zoiets "alleen in Amsterdam ofzo, maar nu waren ze helemaal in het kleine stadje Leeuwarden!" En precies dat was de bedoeling van LF2018, vertelt Sjoerd Bootsma van de organisatie. Want als de reuzenin jouw stad kunnen lopen, is alles mogelijk.

Teveel centrum, te weinig in de wijken

Toch is er ook kritiek te horen op Culturele Hoofdstad. Eric Schippers is een van de mensen in Heechterp Schieringen die veel voor een ander doet: hij repareert fietsen, knapt zaken op in de buurt. Je zou kunnen zeggen dat zijn werk en instelling goed past bij de gedachte van LF2018: met elkaar iets doen, de eigen plek mooier maken. Maar Eric vindt met name dat LF2018 teveel plaatsvond in het centrum en te weinig in de wijk. Hij maakt zijn eigen 'Cultureel Heechterp Schieringen' en haalt zijn schouders op over al die miljoenen die naar LF2018 gegaan zijn.