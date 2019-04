Regisseur Pieter Verhoeff (81) overleden

Verhoeff studeerde in 1966 af aan de Filmacademie. Hij werd bekend door de speelfilms 'Het teken van het beest' (1985) over het verhaal van IJje Wykstra die vier veldwachters doodschoot en De Dream over de Hogerhuis-zaak.

Dat Verhoeff van Friese komaf is, is terug te zien in zijn werk. Zo maakte hij onder andere de driedelige serie De Vuurtoren (1994) over het leven van een jongen in een Fries vissersdorp. De vuurtoren waar de film naar vernoemd is, staat in Stavoren. Verhoeff zijn film Nynke gaat over Sjoukje Bokma de Boer, die onder het pseudoniem Nynke van Hichtum kinderboeken schreef en getrouwd was met dichter en politicus Piter Jelles Troelstra. Een van haar bekendste titels is Afkes Tiental. Actrices en hoofdrolspeelster Monic Hendrickx leerde speciaal voor de film Fries spreken. Acteur Jeroen Willems, van Limburgse komaf, en die Piter Jelles speelde, moest ook Fries spreken in de film.