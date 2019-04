Hammy en Spekky bestrijden berenklauw in Leeuwarder bos

"Al denkend zijn wij erop gekomen om varkens in te zetten. Berenklauwen hebben altijd veel zaadjes. Het kan wel zeven jaar duren voordat dat allemaal tot bloei gekomen is. Wij hopen dat de varkens dat proces wat sneller laten verlopen. Je moet bij de bestrijding 'de kernen van de plant' te pakken krijgen en dat valt niet mee. Je kunt er lastig bij komen", legt Draaisma uit. "Varkens wroeten de grond om en zorgen ervoor dat er van buiten naar binnen wordt gewerkt, naar de kern van de begroeiing van de berenklauw."

Bestrijding van de berenklauw met varkens is in Fryslân niet eerder gedaan, met schapen wel. Draaisma: "Je moet er vroeg bij zijn in het seizoen, want later wordt de begroeiing houterig en willen ze er geen bek meer op zetten. Dus de planten moeten gegeten worden als ze nog jong zijn. Met dit mooie weer groeien de planten snel. De varkens moeten de begroeiing kort houden."

Talant heeft een hokje gebouwd voor de varkens en omwonenden hebben zin in de komst van de dieren. Zij houden de dieren in de gaten. De varkentjes komen uit Nijega. Zijn het dan strikt gezien geen exoten? Draaisma lacht: "Als je het plaatselijk bekijkt, dan wel. Maar het zijn prettige dieren. Ze zijn niet agressief en de kinderen vinden het heel mooi."