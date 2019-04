VIDEO: Kijk hier de samenvatting van de strijd tussen Sliedrecht en VC Sneek

De volleybalvrouwen van VC Sneek zijn de strijd om de landstitel begonnen met een nederlaag. In Sliedrecht gingen de Friezen met 3-0 onderuit. Zondag om 16.00 uur is in de Sneker sporthal de tweede wedstrijd in de best-of-5 serie tegen Sliedrecht Sport. In de compilatie blikken we terug op het eerste duel twee met reacties van trainer/coach Paul Oosterhof en speler Janieke Popma van VC Sneek.