Michelle Obama "inspiratiebron voor jonge vrouwen"

Jullie zijn net bij Michelle Obama geweest, wat is jullie eerste indruk?

Bianca: "Ik vond het heel mooi hoe Michelle Obama meisjes probeert te motiveren om het maximale uit zichzelf te halen. Het is echt een feministische 'empowerment' wat hier gebeurt en dat vind ik heel mooi. Vooral voor jonge vrouwen van kleur is ze een inspiratiebron om het glazen plafond te doorbreken en dat gebeurde vanavond weer."

Hanny: "Wat ik zo mooi vond is dat ze zo dankbaar is naar haar ouders toe en dat ze die dankbaarheid graag door wil geven aan haar eigen kinderen."

Onderwijs is heel belangrijk in het verhaal van Obama.

Hanny: "Ja, ze vertelt over haar kracht en over haar kwetsbaarheid. Dat ze graag wilde presteren maar dat zoiets niet vanzelfsprekend was omdat ze, zoals wij dat hier noemen, een eerstegeneratiekind is. De eerste in de familie die de mogelijkheid heeft om te studeren. Dat zien we in Fryslân ook heel veel."

Welke gelijkenis is er nog meer te trekken tussen wat ze vertelt over Amerika en wat er in Fryslân gebeurt?

Bianca: "In Fryslân, maar ook in heel Nederland, zie je de kansenongelijkheid toenemen. Het wordt moeilijker om te emanciperen. Ik ben met mijn broer en neefjes en nichtjes ook de eerste van de familie met de mogelijkheid om te studeren. Wij investeren niet meer genoeg in onderwijs. Die vergelijking is er wel tussen Nederland en Amerika."

"En het punt dat vrouwen achterblijven. In Nederland is het aantal vrouwen dat in de politiek ziet extreem laag. Hetzelfde geldt voor vrouwen aan de top van de universiteiten. Dat is gek, want meer dan 50% van de studenten is vrouw."