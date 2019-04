Grote plattelandsgemeenten: 'Formateurs moeten zich inzetten voor platteland'

P10-voorzitter Ellen van Selm zegt dat er 'extra specifiek' aandacht van de provincies nodig is voor het platteland. "Dat is om het platteland leefbaar te houden en de balans tussen stad en platteland aan te brengen", vertelt ze. Volgens Van Selm schuilt de kracht van het platteland in de zelfredzaamheid en zelforganisatie. "Dat toont zich in de vele 'kleinschalige' initiatieven die het platteland rijk is. Die dragen bij aan het boud van leefbaarheid."

Om dat allemaal te behouden, moeten de provincies zich inzetten voor het platteland. In de twaalf provincies wordt nu geformeerd om, na de de Statenverkiezingen van 20 maart, een nieuw provinciebestuur samen te stellen. De P10 heeft in een brief vijf ideeën voor de formateurs voorgesteld.