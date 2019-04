Cambuur komt in beslissende fase met twee wedstrijden in paasweekeinde

FC Eindhoven uit is voor Cambuur altijd een moeilijke wedstrijd. De laatste keer dat de Leeuwarders de volle drie punten pakten in het Jan Louwers stadion was op 17 november 2006. Ook dit jaar is Eindhoven in eigen huis een zware klus voor tegenstanders.

"De kracht van Eindhoven is de scherpe counter, met aan de basis de middenvelder Branco van den Boomen", vertelt trainer René Hake. "Dat moeten wij aanpakken. Wij moeten aan de bal goed zijn en die counters eruit halen." Hake wil de wedstrijd nog niet cruciaal noemen: "Dat is teveel gezegd, maar het belang van deze wedstrijd is wel heel groot. Winst helpt ons om een goede positie te creëren. Het vertrouwen in de groep is groot, maar ze moeten het op het veld laten zien. Maar ze hebben het er wel over in de aanloop naar deze wedstrijd."