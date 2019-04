Johnny Jansen: "Lammers op 80%, Schaars nog onzeker"

Volgens Heerenveen-trainer Johnny Jansen gaat het de goede kant op met Lammers. "Hij zit op tachtig procent. De laatste twee trainingen moeten we kijken of-ie kan beginnen."

Meer twijfels zijn er over Stijn Schaars. Ook omdat de wedstrijd in Almelo op kunstgras wordt gespeeld. "Maar Stijn is liefhebber genoeg om te spelen als hij fit is. Maar we blijven wel voorzichtig met Stijn." Schaars brak vorig jaar zijn kuitbeen en heeft daar de afgelopen weken nog wel eens last van.