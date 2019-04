Heerenveenster kinderopvang moet flink in de buidel tasten voor Stint

"Het wordt een behoorlijke kostenpost. We wachten nog even of er acht kinderen vervoerd mogen worden met de Stint of dat het er tien zijn", vertelt Hanny van Lune van De Torteltuin.

Als oplossing huurde de opvang tijdelijk busjes. De kosten daarvan liepen echter op tot tienduizenden euro's. Toen de Stints langer van de weg af moesten dan gedacht, werden er drie busjes aangeschaft. Als de Stints weer met tien kinderen mogen rijden, kan De Torteltuin één bus verkopen. Al het geld dat is uitgegeven aan de tijdelijke maatregelen is echter niet meer te verhalen.