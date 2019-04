Kamervragen over containerramp met de MSC Zoe

Bij de ramp met de MSC Zoe op 1 januari van dit jaar kwamen meer dan 300 containers in het water van de Noord- en Waddenzee terecht. Met grote gevolgen voor de waddeneilanden en de natuur om de eilanden heen. Uit onderzoek van Omrop Fryslân en RTV Noord bleek eerder al dat er van alles mis was met de controles op dit soort van schepen. De politieke partijen willen nu van de minister meer duidelijkheid hebben over deze controles en de handhaving erop.

Zo willen de partijen weten bij hoeveel containerschepen er ieder jaar ernstige problemen worden geconstateerd, en hoeveel boetes hiervoor worden uitgeschreven. Ook is er interesse voor de vrachtbrieven. Bij de MSC Zo is het nog steeds niet volledig duidelijk wat er in de meer dan 300 containers zat. De politiek wil weten welke privacy-issues er spelen bij de keuze om een vrachtbrief wel of niet publiek te maken. Ze vragen zich af, of het niet mogelijk is om de vrachtbrief te anonimiseren. Zodat het wel duidelijk is wat er in de containers zit, maar niet van wie de spullen zijn.

De politiek wil voor 29 mei antwoord hebben van de minister, omdat dan het algemeen overleg Maritiem plaatsvindt.