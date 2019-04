Financiële problemen dreigen voor Weidumer muziekvereniging

Ontstaan

Muziekvereniging de Harmonie is in 1898 opgericht door negen Weidummers. Verschillende dorpen in de omgeving hadden in die tijd al een muziekkorps. Weidum wilde ook een fanfare hebben. Er ging een lijst bij de deuren langs en dan: "Heeft men alreeds over den som van 95,- te beschikken. Algemeen was men van oordeel dat de financiële bezwaren genoegzaam waren uit den weg geruimd zodat tot oprichting werd besloten", zo staat het met mooie krolletters in het eerste uit een reeks van een kleine twintig notulenschriften.