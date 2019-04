Özcan Akyol in IepenUP: "We praten niet met elkaar, maar over elkaar"

Zo vertelt Akyol dat, als je je mening geeft of open programma's maakt, je de kans loopt dat je ernstig wordt bedreigd. Daar heeft hij zelf veel ervaring mee. Ook op dit moment wordt hij gestalkt en bedreigd.

"We houden ervan om elkaar in een greep te houden van wat we moeten denken en vinden. We praten niet met elkaar, maar over elkaar."

Verantwoordelijk met vrijheid omgaan

Aan de ene kant ligt er nadruk op hoe belangrijk het is om vrij te zijn in wat je kunt zeggen, maar aan de andere kant op hoe belangrijk het is dat mensen verantwoordelijk met hun vrijheid omgaan, het niet misbruiken en dat wetteloosheid daarin wordt aangepakt. Als voorbeeld neemt hij dat hij niet wil dat zijn moeder zomaar anoniem kan worden doodverklaard. Volgens Akyol hoeven er geen nieuwe wetten in het wetboek te komen, maar moeten ze online gewoon ook worden nageleefd.

"Cabaretiërs mogen sommige grappen niet maken, mensen worden bedreigd, hebben beveiliging nodig, docenten worden gediscrimineerd. Is dit het vrije land waar we zo graag over praten, dat we pretenderen te zijn? Misschien moeten we iets meer ons best doen dat land te zijn." Om uit te drukken wat vrijheid voor hem betekent, haalde Akyol een quote van Jean-Paul Sartre aan: 'Vrijheid is wat jij doet met wat jou wordt aangedaan'.