Onzekere tijden voor zorgverleners in gemeente Leeuwarden

Meedenken over vernieuwing in de zorg en dan buiten de boot vallen. Daar zijn sommige zorginstellingen in Leeuwarden bang voor. De zorginstellingen in Leeuwarden breken de afgelopen maanden hun hoofd over plannen om de zorg in de gemeente goedkoper te maken. Leeuwarden heeft namelijk net als de meeste gemeenten een miljoenentekort op het sociaal domein.