Aantal verkeersdoden in 2018 veel hoger dan gedacht

Zonder informatie verandert er niets

Het CBS heeft geen informatie over waar de ongelukken gebeurden en onder welke omstandigheden de slachtoffers zijn gevallen. Door de privacy wetgeving kunnen de ziekenhuizen die informatie niet met het CBS delen.

Dat er negen mensen meer in het verkeer in Fryslân om zijn gekomen dan werd gedacht is al erg genoeg, maar het ROF kan niets met de gegevens, zegt Sipke van der Molen van het ROF. Het enige wat bekend is, is dat er onder de slachtoffers vier fietsers zijn. Het ROF heeft het CBS gevraagd zoveel mogelijk data te delen, maar dat heeft nog niet veel opgeleverd.