Ameland krijgt weer een kroonbenoemde burgemeester

Op de agenda van de raadsvergadering stond maar een punt, dat was een gesprek met commissaris van de Koning Arno Brok. Hij stelde een tijdelijke burgemeester aan op het eiland, nadat er verschillende keren onenigheid ontstond in de raad. De tijdelijke burgemeester Gerard van Klaveren moest de rust terug brengen.

Volgens de commissaris van de Koning is de rust nu terug. "De politieke cultuur is verbeterd het afgelopen jaar. Nu volhouden en blik op de toekomst." Brok heeft groen licht gegeven om de burgemeestersprocedure te beginnen. Het streven is om de nieuwe burgemeester van Ameland eind 2019 of begin 2020 te kunnen benoemen.