Massaal gereageerd op oproep tot onderzoekpitches: nog 5 in de race

Der binne mear as hûndert ynstjoerings binnenkaam. Der binne no noch 5 ideeën oer. Under de fiif pitches sitte twa Fryske yntsjoerings. De iene Fryske ynstjoering giet oer de takenning fan de protestaksjes fan KOZP by de yntocht fan Sinteklaas yn Dokkum. "De verdenking bestaat dat burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel zich TE enthousiast heeft opgesteld bij het uitnodigen van zowel KOZP als de rechtsextremistische NVU, zonder rekening te houden met de gevolgen die dit had kunnen hebben voor de levens van kinderen", sa falt yn te lêzen.

Er zijn meer dan honderd inzendingen binnengekomen. Er zijn nu nog 5 ideeën over. Onder de vijf pitches zitten twee Friese inzendingen. De ene Friese inzending gaat over de toekenning van de protestactie van KOZP bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum. "De verdenking bestaat dat burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel zich TE enthousiast heeft opgesteld bij het uitnodigen van zowel KOZP als de rechtsextremistische NVU, zonder rekening te houden met de gevolgen die dit had kunnen hebben voor de levens van kinderen", zo valt in de pitch te lezen.

De tweede Friese inzending gaat over het verband tussen tests van zendmasten van netwerkverbindingen. Toen deze tests uitgevoerd werden, ontstond er paniek onder de koeien in de buurt vna de mast. De gevolgen zijn "vermoedelijk voor ons allemaal, alleen koeien zijn gevoeliger, die ruiken spanning", volgens de inzender.

Stemmen op de pitches

De pitchers (bedenkers) van de ideeën word nu gevraagd om hun idee preciezer te beschrijven en uit te werken. Maar u kunt thuis ook iets doen. Op deze website kan er gestemd worden op de pitches. Het idee dat de meeste stemmen krijgt, wordt uitgevoerd. Stemmen kan tot en met 21 april.