Aris kan niet winnen van New Heroes Den Bosch

In het eerste kwart eindigde Aris met maar een punt achter op de Brabanders: 24-23. In het tweede kwart liep Den Bosch echter uit en eindigde het in 38-48. Daarna kwamen de Leeuwarders nog kort dichtbij, maar de basketballers uit Den Bosch bleken toch te sterk. Het verschil liep alleen maar meer op, het derde kwart eindigde met een achterstand van 15 punten voor Aris: 52-67. Ook in het vierde kwart hadden de Leeuwarders niets meer in te brengen. De eindstand was dan ook fors in het voordeel van de bezoekers: 63-83.