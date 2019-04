Sliedrecht Sport te sterk voor VC Sneek in eerste duel om landstitel

Het Nederlands kampioenschap voor vrouwen is een 'best of five-serie' tussen Sliedrecht Sport en VC Sneek. Na het eerste duel staat Sliedrecht met 1-0 voor.

De tweede wedstrijd is zondag 21/4 in Sneek (16.00 uur) en duel 3 is woensdag 24/4 in Sliedrecht (19.30).

Als het kampioenschap daarna niet beslist is (geen 3-0), dan staat duel 4 uitgeschreven op zondag 5 mei in Sneek. Een eventueel allesbeslissend, 5e duel is dan op zondag 11 mei in Sliedrecht.