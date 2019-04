"Harder optreden tegen permanente bewoners recreatiepark Grou"

Volgens Brouwer is dat in strijd met gemeentelijk en provinciaal beleid. Brouwer zei dat woensdag voor de Raad van State. De gemeente Leeuwarden bracht daar tegenin dat zij genoeg doet om permanente bewoning tegen te gaan. In het nieuwe bestemmingsplan hebben alle woningen en het kampeerterrein een recreatiebestemming gekregen. Alleen zo'n 60 mensen die altijd al vast op het recreatieterrein wonen, mogen er blijven. Nieuwe eigenaars mogen dat niet. De Raad van State zal uitzoeken of de uitsterfregeling voor permanente bewoning op het eiland deugt. Over een paar weken volgt de uitspraak.