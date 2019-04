Schaalmodellen van Ids Willemsma zijn voor het eerst te zien

Looper zag in Akkrum voor het eerst werk van Willemsma. Dat was het oorlogsmonument, onthuld in 1970, al bijna vijftig jaar geleden. "Dat weet ik nog goed", zegt Looper. "Het was een van zijn eerste werken in de openbare ruimte. De doorbraak van de abstractie in Fryslân."

Looper vond dat de schaalmodellen gezien moeten worden. "Ze hebben een eigen kracht en zijn geweldig mooi. Er zit ook allemaal nieuw werk bij, op schaal, dat dous niet in het groot uitgevoerd is."

Willemsma is wel blij met de uitstalling. Samen met een maat is hij de hele winter van 2018 bezig geweest met het schoonmaken en op poetsen van de modellen. "Ik moest er eerst aan wennen, maar langzamerhand ben ik weer van de modellen gaan houden."