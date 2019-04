Onrust in Marsum vanwege kinderlokker

De plysje wol net yngean op de fraach wat de man dan krekt sei. De bern binne fuortrûn en hawwe it ynsidint meld by har âlden. Dy ha dêrnei de skoalle en de plysje warskôge.

Alle ouders hebben woensdag van basisschool de Pôlle bericht gekregen over de kinderlokker. De politie vraag nu om uit te kijken naar d auto. Als iemand weet waar de auto staat of wie er in zo'n auto rijdt, kan kontakt opnemen met de politie via 0900-8844 of via 112.