Familie Sint-Jacobiparochie: "Wij hebben een opvangplek voor minstens een jaar nodig"

Kledinginzamelingsactie op CSG Ulbe van Houten

Niet alleen in Sint-Jacobiparochie is steun voor de familie, maar ook op middelbare school CSG Ulbe van Houten in Sint-Anne zijn woensdag kleding ingezameld. Drie van de 14 kinderen gaan daar naar school.

Docent Patrick van Remundt heeft de actie opgezet. "We hebben het er vandaag uitgebreid over gehad in de klassen en het grijpt heel veel kinderen aan. Er zijn heel veel kinderen die gisteravond in de kledingkast hebben gekeken of ze nog wat over hadden. En dan heeft iedereen ook best wat over", vertelt meester Patrick van Remundt.

Op dit moment is er zoveel kleding ingezameld, dat ze de actie stopgezet hebben.