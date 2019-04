Friesland Lease blij: Stint binnenkort weer op de weg

De verwachting is dat de politiek in Den Haag de stint binnenkort weer zal toestaan. Alleen een motie van de PVV daarover moet nog afgewacht worden. Friesland Lease had zo'n 700 stints in de verhuur en de verwachting is dat die na de zomervakantie weer volop gebruikt gaan worden.

Daarbij is onder andere het remsysteem en de verlichting van de elektrische bolderkar aangepast. De financiële schade is volgens het Drachtster bedrijf beperkt gebleven, omdat de stint maar een klein onderdeel is van Friesland Lease.