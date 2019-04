Stijn uit Marum heeft zijn hulphond gekregen

Deuren openen

In de praktijk weten ze bij de stichting het ziektebeeld van een patiënt, in dit geval Stijn. Een bepaald type helphond is meer bedoeld om deuren te openen, post te halen en zo meer. Stijn heeft meer baat bij een hond die gevoelig is op emotioneel vlak. Zo kan de hond voelen of Stijn verdrietig is, en dan kruipt hij hem uit eigen initiatief even aan.

Toen de match gemaakt was, is een heel traject begonnen. Eerst een eerste ontmoeting, daarna steeds langer en vaker, om aan elkaar te wennen. Van begin af aan was er een klik tussen Stijn en Vico.

Het voelt intussen vertrouwd dat Vico thuis is bij de familie, ze hebben nooit een hond gehad, maar er is een heel proces overheen gegaan. Zo is de hond eerst een paar keer te wennen geweest, en daarna zou hij er een weekend blijven. Dat beviel zo goed, dat Vico niet meer is weggeweest.

In het begin mochten de andere familieleden zich ook niet te veel bemoeien met Vico, want hij moest zich duidelijk hechten aan Stijn. Dat is eigenlijk nooit een probleem geweest, ze voelen elkaar goed aan.

Training

De training gaat nog steeds door, een paar keer in de week door mensen van de stichting. Ook op school en dat soort van zaken. De familie zegt er ook altijd bij, dat de hond tegenwoordig meegaat. Hij mag ook gewoon de supermarkt in, wordt nooit een probleem van gemaakt.

Met zo'n helphond wordt het leven van Stijn en zijn familie prettiger, omdat er dan niet 24 uur op een dag een andere persoon bij hem hoeft te zijn, zoals dat nu het geval is. Een helphond voelt een halfuur van tevoren aan dat Stijn een aanval krijgt. Hij kan ervoor zorgen dat Stijn in veiligheid gebracht wordt.

Nu Vico bij de familie woont, is dat ook wel opletten, zo zegt zus Mirthe. "Vico moet zich aan Stijn hechten. Dat is belangrijk voor hem en voor Stijn. Daarom mogen wij hem ook weleens aaien of zoiets, maar daar blijft het bij. Wij kiezen daar een beetje een moment, bijvoorbeeld 's avonds even. Wij hebben dus een hond hier, maar eigenlijk ook weer niet. Maar ik vind het heel leuk dat wij hem nu hebben en wij zijn er blij mee."

Medische fout

Stijn was zeven jaar en gezond, toen hij op de camping door een mug werd gestoken. Als gevolg daarvan heeft hij een levensbedreigende virusinfecite opgelopen. De schade aan zijn hersenen is daarna door een medische fout ontstaan. Daardoor krijgt hij geregeld zware epileptische aanvallen