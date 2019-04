VIDEO: Hoe komt het met de formatie van Provinciale Staten?

De oppositie in Provinciale Staten is kritisch op de gang van zaken bij de informatie van een nieuw college. CDA, VVD, FNP en PvdA zijn alleen bezig met het krijgen van een meerderheid en kijken te weinig naar de inhoud. Dat zegt fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg van GroenLinks. Over deze en andere zaken in de Staten praat verslaggever Andries Bakker ons bij.