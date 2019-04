Veiligheidsindex: binnenstad en Oud-Oost minst veilige wijken in gemeente Leeuwarden

Verschil tussen stad en dorp

's Avonds voelt 83% van de mensen zich veilig, in de dorpen is dat meer dan 90%. Fietsendiefstal kom in de dorpen niet veel voor, ook vandalisme is daar minder.

Woninginbraken komen in de stad meer voor, maar in 2018 ook relatief veel in de wijk Dokkumer Ee en omstreken, Britsum, Jelsum, Lekkum en Blitsaerd.

Vandalisme komt in de stad voor, maar ook in de dorpen Wurdum, Wergea en omstreken. Bedreiging en mishandeling zijn vooral problemen in de stad. Dat is ook zo bij drugsoverlast, maar dan vooral de oostelijke wijken van Leeuwarden op Camminghaburen na.