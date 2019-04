Stijn Schaars houdt na dit seizoen op met voetballen

Schaars kiest ervoor om zijn carrière te beëindigen. "Daar heb ik geen zin meer in. Het was echter wel een lastige keus. Voetbal is iets wat je hele leven beheerst heeft. Je bent op je twaalfde begonnen in de jeugdopleiding van Vitesse en op je achttiende maak je je debuut. Nu ben ik vijfendertig jaar en zeventien seizoenen verder als profvoetballer. Die jaren zijn voorbij gevlogen. Je sluit nu wel iets af. Dat is niet zomaar iets, dat is niet makkelijk."