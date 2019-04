Nieuwe veerboten Doeksen komen later

De verwachting is dat ze in de derde week van mei zullen aankomen. Het probleem zit bij de werf die de schepen zou afbouwen. Het moederbedrijf van deze werf (Triyards) is vorig jaar zomer in ernstige financiële problemen geraakt.

Nieuwe dienstregeling wordt uitgesteld

Na intensief onderhandelen heeft Doeksen besloten om de schepen zelf af te bouwen. Dat heeft wel consequenties voor de mensen die al hadden geboekt in september en oktober. Voor hen veranderen de reistijden. Doeksen had in september volgens een nieuwe dienstregeling willen varen. Dan zou er vaker worden gevaren tussen Harlingen en Terschelling, maar dat moet nu worden uitgesteld. "Dat is ontzettend jammer", reageert directeur Paul Melles van Doeksen, "maar wij willen mensen nu in ieder geval duidelijkheid geven."

In 2016 gaf Rederij Doeksen de Australische firma Strategic Marine opdracht om twee nieuwe catamarans te bouwen, die varen op LNG (Liquefied Natural Gas). Het doel is dat de schepen van Harlingen naar Terschelling en van Haringen naar Vlieland gaan varen.

Zuiniger en schoner

Ontwerpburo Vripack uit Sneek tekende het ontwerp van het interieur en exterieur. De nieuwe schepen zijn voorzien van innovatieve toepassingen die de schepen veel zuiniger en schoner moeten maken.

Subsidie

Doeksen heeft voor het nieuwbouwproject een subsidie van 1,2 miljoen euro van het Waddenfonds gekregen. Volgens Doeksen blijft de financiële schade van de vertraging vrij beperkt. "Maar natuurlijk is er wel schade, alleen al omdat je nu het hele team dat belast is met de nieuwbouw, langer in stand moet houden". Melle hoopt dat dit de laatste tegenslag is geweest bij de bouw van de nieuwe veerboten. "Wij zijn nu zelf 'in control'".