Inwoners van St.-Jacobiparochie willen gedupeerden van de brand helpen

De door brand getroffen familie uit St.-Jacobiparochie heeft de nacht van dinsdag op woensdag doorgebracht op een boerderij in Ingelum, nadat zij in eerste instantie opgevangen werden in het MFC in het dorp. Het gaat om een vrouw met veertien pleegkinderen. Dat onderdak was geregeld door de stichting Salvage. Het gaat om noodopvang.