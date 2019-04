Jeffrey Graansma en Esther de Vrij beëdigd als nieuwe commissieleden bij statenfracties

PVV-er Jeffrey Graansma is 20 jaar, komt uit Drachten en werkt bij een supermarkt in Surhuisterveen. Voor de VVD is Esther de Vrij (1977) uit Lemmer beëdigd. Zij is directeur-bestuurder van Zorgbelang Fryslân. In de voorgaande statenperiode was zij ook commissielid.

Alle fracties hebben de mogelijkheid om de eerstvolgende op hun kandidatenlijst als commissielid aan te wijzen. Ondertussen hebben acht fracties er gebruik van gemaakt.