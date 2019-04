Jeffrey Talan over de winst van Ajax: "Het is speciaal omdat ik de jongens persoonlijk ken"

Jeffrey Talan heeft de wedstrijd uiteraard ook gezien. "Normaal ben ik niet zo emotioneel betrokken bij wedstrijden, maar bij de goal van De Ligt heb ik wel mijn vuist in de lucht gedaan. Het was bijzonder en mooi om ze in de Champions League te zien, het is speciaal omdat ik de jongens persoonlijk ken en met ze heb getraind. Daley stond tegenover Ronaldo. Hij viel goed in, heeft het naar behoren gedaan en heeft aan de bal goede dingen laten zien."

Toen hij hen in de jeugd bij SC Heerenveen zag, had hij niet direct het idee dat zin in Oranje of de Champions League zouden staan. "Wel dat ze in het eerste konden spelen."

Hij volgt de spelers met belangstelling, want als bijvoorbeeld Zyiech wordt verkocht, krijgt SC Heerenveen daar ook geld voor, een zogenoemde 'opleidingsvergoeding'.