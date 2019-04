Bevrijder van Leeuwarden krijgt eigen naar hem vernoemde tulp

White was 20 jaar oud toen hij in Fryslân de vrijheid terugbracht. De Canadese veteraan was een van de soldaten die in 1945 Leeuwarden bevrijdde van de Duitse bezetter. Om de oorlogsheld nog eens goed in het zonnetje te zetten is er nu een tulp naar hem vernoemd: de Don White Tulp. Minister-president Rutte was woensdagmorgen aanwezig om de tulp officieel te presenteren en te dopen.

De premier had vorig jaar tijdens de Leeuwarder bevrijdingsdag kennisgemaakt met White. De tulp is een eerbetoon aan de Canadees persoonlijk, maar ook aan alle anderen die hebben meegeholpen om Europa te bevrijden.