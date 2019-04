Tekening van Alma Tadema op rommelmarkt gevonden

De aanbieder uit Antwerpen ontdekte de tekening op de beroemde oude markt aan het Vossenplein in Brussel. Hij nam daarna contact op met het Fries Museum. Marlies Stoter van het museum onderzocht het werk en herkende Alma Tadema erin aan de combinatie van de fijne lijntjes en sterk aangezette potloodlijnen in de donkere partijen van de tekening.

Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) is een Friese kunstenaar die naar Engeland emigreerde na zijn studie aan de kunstacademie in Antwerpen.

In 2016 was er een grote tentoonstelling over de kunstenaar in het Fries Museum. Dat was een groot succes: er kwamen zo'n 158.000 bezoekers op af.

De tekening is vanaf 20 april te zien in de tentoonstelling 'Verzameld werk: de rijke collectie van Friesland'.