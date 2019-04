Amnesty komt met stadswandeling over Tweede Wereldoorlog in Leeuwarden

De wandeling voert langs een aantal locaties die aan de oorlog doen denken. Via tekst, beeld en geluidsfragmenten maakt de wandelaar kennis met oorlogsverhalen van de stad en de bewoners. Op elke plek is een quizvraag gekoppeld over de mensenrechten die in de oorlog onder druk stonden en werden geschonden.

Op 4 mei wordt de Rights Walk gepresenteerd. Belangstellenden kunnen die twee keer die dag doen onder leiding van een gids van het Historisch Centrum Leeuwarden. De wandelingen sluiten aan op een rondleiding in het Fries Verzetsmuseum, dat ook begin- en eindpunt is van de route.