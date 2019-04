"Zwemvaardigheid gaat drastisch achteruit na het behalen van het diploma"

Jaarlijks verdrinken nog steeds veel kinderen en volwassenen, omdat ze het zwemmen niet meer goed machtig zijn. Directeur Evert Jan Siderius van zwembad De Welle in Drachten heeft daar wel een verklaring voor. "Mensen halen hun zwemdiploma, vooral kinderen natuurlijk, en dan houden ze eigenlijk het zwemmen niet meer bij en gaat hun zwemvaardigheid drastisch achteruit."

Volgens Siderius blijkt uit onderzoek dat dat al na 18 maanden na het behalen van het B-diploma te merken is. "Al 44 procent voldeed niet meer aan de norm, die ze hadden op het moment dat ze afzwommen." Mensen houden daarna op met zwemmen of doen het niet regelmatig genoeg, aldus Siderius.

ZwemChallenge

In De Welle wordt volgende week de Nationale ZwemChallenge georganiseerd. Dat is een parkoers zonder en met kleren aan, legt Siderius uit. "Net zoals bij het diplomazwemmen. Er staat dan iemand die kijkt of al die onderdelen die je ook voor het zwemdiploma moet doen, nog op niveau zijn." Deelnemer krijgen daarna een persoonlijk zwemadvies.