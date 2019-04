"Verplaatsen veerdammen Holwerd en Nes richting het westen realistisch"

Rijkswaterstsaat, de gemeenten Ameland, Noardeast-Fryslân en de provincie Fryslân werken aan een langetermijnvisie voor een betrouwbaardere veerdienst. Die is nodig, omdat het openhouden van de huidige geulen met baggeren niet is vol te houden. De veerdam op het eiland zou dan richting Hollum moeten komen en de veerdam van Holwerd schuift dan op richting Zwarte Haan.

Verkeersstromen opsplitsen

Met meer dan zestig Amelanders in de zaal werd gesproken over potentiële oplossingen en de meest realistische lijkt het opsplitsen van de diverse verkeersstromen. Als je kijkt naar de luchtvaart is het al heel normaal om mensen en vracht uit elkaar te halen, zei burgemeester Gerard van Klaveren van Ameland na afloop van de bijeenkomst. Maar momenteel is alles nog bespreekbaar.

De twee gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat willen in oktober een aantal oplossingsrichtingen op papier hebben, die doorberekend kunnen worden. De uiteindelijke langetermijnvisie wordt gebruikt om de voorwaarden voor een nieuwe concessie te maken als de huidige concessie voor het vervoer in 2029 afloopt.