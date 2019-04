Voetbalster Sisca Folkertsma verlengt bij FC Twente

Het contract van de 21-jarige voetbalsters Sisca Folkertsma bij FC Twente is verlengd. Ook komend seizoen zal ze deel uitmaken van de eerste selectie. Folkertsma raakte kortgeleden geblesseerd aan haar knie en is negen maanden tot een jaar uit de roulatie. Op dit moment is ze aan het revalideren en in de eerste periode zal ze daarmee verdergaan.