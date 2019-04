Geen straf voor trio dat Kallemooifeest verstoorde

Het drietal dat vorig jaar het Kallemooifeest op Schiermonnikoog verstoorde heeft van de kantonrechter geen straf gekregen. De tegenstanders van het feest braken vorig jaar door de afzetting heen. Kallemooi is het Pinksterfeest op Schiermonnikoog, waarbij als symbool van vruchtbaarheid een haan in een korf hoog in de mast wordt gehangen.