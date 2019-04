Bouw nieuw Cambuurstadion weer een stap dichterbij

Buurtbewoners waren intensief betrokken bij de planvorming. Een geluidswal van maximaal drie meter is een van de maatregelen. "De bewoners hebben steeds gezegd: wij willen hier constructief in meekijken, maar we willen geen overlast. Een green wall is een van de instrumenten om die overlast te verlagen. Die neemt geluid én zicht weg", vertelt wethouder Hein de Haan.

Licht is ook een van de factoren die belangrijk is voor omwonenden. "We zijn begonnen met armaturen die lichtoverlast zouden veroorzaken, maar inmiddels kunnen we met nieuwe technieken en lichtarmaturen keurig binnen de wettelijke norm blijven."