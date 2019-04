Project veenweidegebied Leechlân krijgt 68.000 euro subsidie

Volgens de provincie past het project goed in de doelen van de veenweidevisie van de provincie Fryslân. Het project zit in de tweede fase.

Er worden werkbijeenkomsten georganiseerd, bedrijfsanalyses uitgevoerd en er wordt een gebiedsdocument opgesteld, waarin een aanpak staat om het verzakken van het veenweidegebied Leechlân tegen te gaan. De planning is dat dit document in de zomer van 2019 klaar is.