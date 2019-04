Veel emotie in Sint Jacobiparochie na brand: "Het doet wel zeer..."

"We hebben hier te maken met een locatie van pleegzorg, en helaas hebben we die niet kunnen behouden", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "De eenheden waren snel ter plaatse, maar bij aankomst was eigenlijk al duidelijk dat dit een zeer snel ontwikkelende brand was."

Toen de brand uitbrak, waren er meerdere kinderen in het gebouw aanwezig. "Iedereen die aanwezig was, is nagekeken door ambulancepersoneel en gelukkig is niemand gewond geraakt."