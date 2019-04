Fries Museum verwelkomt miljoenste bezoeker

De familie kreeg een groot bos bloemen en een weekendarrangement in landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag. Volgens directeur Kris Callens hadden ze het moment van de miljoenste bezoeker bijna gemist, omdat het veel eerder kwam dan gedacht.

Het Fries Museum werd in 2013 met een legaat van architectt Abe Bonnema opnieuw opgebouwd op het Zaailand in Leeuwarden. In het oude gebouw aan de Tweebaksmarkt kwamen elk jaar zo'n 50.000 bezoekers. De afgelopen jaren is dat aantal enorm gestegen door grote tentoonstellingen zoals Escher op reis, Alma Tadema en Rembrandt en Saskia.

Vorig jaar kwamen er 350.000 bezoekers in het Fries Museum, vanwege LF2018.