'Het Tweede Schot': een familieverhaal uit bezet Fryslân

Het boek over Joop Schweitzer - zijn echte naam was Johannes Doedenias - verscheen in 2017 in het Engels als Looking for Uncle Joop. Het is nu naar het Nederland vertaald.

De schrijfster, Aletta Stevens groeide op in Rotterdam en heeft door haar Friese grootouders een bijzondere band met Fryslân. 'Het Tweede Schot' is door Bornmeer Noordboek uitgegeven.