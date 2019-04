Dbieb Leeuwarden verkozen tot beste bibliotheek van Nederland

De verkiezing is een initiatief van het vakblad Bibliotheekblad en vindt dit jaar voor de negende keer plaats.

De Leeuwarder bibliotheek is de beste, omdat die volgens de jury uitblinkt qua verscheidenheid in activiteiten en de geweldige collectie. "De transformatie van een voormalige gevangenis met een monumentstatus in een eigentijdse bibliotheek, met veel grapjes die verwijzen naar de oorspronkelijke functie, is een huzarenstukje, waarvoor het team alle lof verdient."

Top 3

Op de tweede plaats is de bibliotheek van Vught geëindigd, die in de Petruskerk is gevestigd. De derde prijs ging naar Bibliotheek Deventer.