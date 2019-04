Bijles op de basisschool; nuttig of niet?

Ytsma is, samen met haar nicht Ilse, oprichtster van Leafs, een jong bedrijf dat bijles verzorgt voor kinderen. "Wij zijn niet echt bezig met het onderwijzen van basisschoolvakken, maar meer het psychologische effect", aldus Elly. "We oefenen niet per definitie toetsen, want dat schiet het doel van de CITO voorbij. De toetsen zijn er om op het goede niveau te komen; niet op het hoogste."

"Wij oefenen op concentratieproblemen. Wanneer je als leerling in de klas moet opletten bijvoorbeeld", vertelt Elly. "We laten leerlingen met een propje op de prullenbak schieten, zodat ze zo nu en dan afleiding hebben. Zo leert een kind om zijn of haar concentratie te verdelen. Wanneer let je op? En wanneer mag je even ergens anders zijn met je gedachten?"